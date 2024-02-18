Давыдова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Яков
Отец ребёнка: Давыдов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Григорий
Рождение ребёнка
02.02.1911
Дочь: Луковкина (Давыдова) Анна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий
Рождение ребёнка
10.09.1913
Дочь: (Давыдова) Феодосия
Отец ребёнка: Давыдов Григорий
Смерть
Неизвестно