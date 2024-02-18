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Луковкин Олег

Место рождения

пос. Октябрьский, Волгоградская область, Россия

Дата рождения

12.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1966

Отец: Луковкин Валентин

Мать: Луковкина (Третьякова) Зоя

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1981 по 25.05.1982
СШ №3
Образование
С 01.09.1982 по 25.06.1983
СШ №2
Образование
С 25.08.1985 по 25.09.1989
Ейское высшее военное училище лётчиков
Рождение ребёнка
20.04.1993

Дочь: (Иманова) Ольга

Мать ребёнка: (Иманова) Галина

Бракосочетание
12.?.1995

Жена: Луковкина (Павленко) Инна

Рождение ребёнка
16.11.1995

Дочь: (Луковкина) Дарья

Мать ребёнка: Луковкина (Павленко) Инна

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