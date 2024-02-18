Луковкин Олег
Место рожденияпос. Октябрьский, Волгоградская область, Россия
Дата рождения12.09.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1966
Отец: Луковкин Валентин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1981 по 25.05.1982
СШ №3
Образование
С 01.09.1982 по 25.06.1983
СШ №2
Образование
С 25.08.1985 по 25.09.1989
Ейское высшее военное училище лётчиков
Рождение ребёнка
20.04.1993
Дочь: (Иманова) Ольга
Мать ребёнка: (Иманова) Галина
Бракосочетание
12.?.1995
Рождение ребёнка
16.11.1995
Дочь: (Луковкина) Дарья
Мать ребёнка: Луковкина (Павленко) Инна