Луковкина (Павленко) Инна
Место рожденияАртемовск, Украина
Дата рождения31.05.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1967
Отец: Павленко Георгий
Мать: Павленко (Тиванюк) Зоя
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.?.1995
Муж: Луковкин Олег
Рождение ребёнка
16.11.1995
Дочь: (Луковкина) Дарья
Отец ребёнка: Луковкин Олег