Луковкина (Павленко) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуковкина (Павленко) Инна

Луковкина (Павленко) Инна

Место рождения

Артемовск, Украина

Дата рождения

31.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1967

Отец: Павленко Георгий

Мать: Павленко (Тиванюк) Зоя

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.?.1995

Муж: Луковкин Олег

Рождение ребёнка
16.11.1995

Дочь: (Луковкина) Дарья

Отец ребёнка: Луковкин Олег

Мы используем куки для улучшения работы сайта.