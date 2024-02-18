Павленко (Тиванюк) Зоя
Место рожденияАртемовск, Украина
Дата рождения08.10.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1944
Отец: Тиванюк Иван
Мать: Тиванюк Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павленко Георгий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1967
Дочь: Луковкина (Павленко) Инна
Отец ребёнка: Павленко Георгий
Рождение ребёнка
02.12.1973
Дочь: Вавилова (Павленко) Ольга
Отец ребёнка: Павленко Георгий
Рождение ребёнка
18.01.1982
Сын: Павленко Денис
Отец ребёнка: Павленко Георгий