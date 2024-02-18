Павленко (Тиванюк) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко (Тиванюк) Зоя

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Место рождения

Артемовск, Украина

Дата рождения

08.10.1944

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1944

Отец: Тиванюк Иван

Мать: Тиванюк Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Георгий

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1967

Дочь: Луковкина (Павленко) Инна

Отец ребёнка: Павленко Георгий

Рождение ребёнка
02.12.1973

Дочь: Вавилова (Павленко) Ольга

Отец ребёнка: Павленко Георгий

Рождение ребёнка
18.01.1982

Сын: Павленко Денис

Отец ребёнка: Павленко Георгий

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