Тиванюк Иван
Место рожденияТернопольская обл.
Дата рождения25.05.1899
Дата смерти03.09.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1899
Отец: Тиванюк Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тиванюк Наталья
Рождение ребёнка
18.01.1937
Сын: Тиванюк Арнольд
Мать ребёнка: Тиванюк Наталья
Рождение ребёнка
12.01.1939
Дочь: Шулипа (Тиванюк) Валентина
Мать ребёнка: Тиванюк Наталья
Рождение ребёнка
08.10.1944
Дочь: Павленко (Тиванюк) Зоя
Мать ребёнка: Тиванюк Наталья
Рождение ребёнка
21.04.1947
Сын: Тиванюк Леонид
Мать ребёнка: Тиванюк Наталья
Рождение ребёнка
?.08.1953
Сын: Тиванюк Владимир
Мать ребёнка: Тиванюк Наталья
Смерть
03.09.1976
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно