Тиванюк Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванюк Иван

Место рождения

Тернопольская обл.

Дата рождения

25.05.1899

Дата смерти

03.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1899

Отец: Тиванюк Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиванюк Наталья

Рождение ребёнка
18.01.1937

Сын: Тиванюк Арнольд

Мать ребёнка: Тиванюк Наталья

Рождение ребёнка
12.01.1939

Дочь: Шулипа (Тиванюк) Валентина

Мать ребёнка: Тиванюк Наталья

Рождение ребёнка
08.10.1944

Дочь: Павленко (Тиванюк) Зоя

Мать ребёнка: Тиванюк Наталья

Рождение ребёнка
21.04.1947

Сын: Тиванюк Леонид

Мать ребёнка: Тиванюк Наталья

Рождение ребёнка
?.08.1953

Сын: Тиванюк Владимир

Мать ребёнка: Тиванюк Наталья

Смерть
03.09.1976
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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