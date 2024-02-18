Тиванюк Арнольд
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1937
Отец: Тиванюк Иван
Мать: Тиванюк Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиванюк Сергей
Мать ребёнка: Тиванюк Элла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тиванюк Элла
Рождение ребёнка
30.05.1967
Сын: Тиванюк Александр
Мать ребёнка: Тиванюк Элла
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно