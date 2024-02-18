Тиванюк Арнольд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванюк Арнольд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1937

Отец: Тиванюк Иван

Мать: Тиванюк Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиванюк Сергей

Мать ребёнка: Тиванюк Элла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиванюк Элла

Рождение ребёнка
30.05.1967

Сын: Тиванюк Александр

Мать ребёнка: Тиванюк Элла

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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