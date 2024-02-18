Тиванюк Элла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиванюк Сергей
Отец ребёнка: Тиванюк Арнольд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиванюк Арнольд
Рождение ребёнка
30.05.1967
Сын: Тиванюк Александр
Отец ребёнка: Тиванюк Арнольд
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно