Тиванюк Элла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванюк Элла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиванюк Сергей

Отец ребёнка: Тиванюк Арнольд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиванюк Арнольд

Рождение ребёнка
30.05.1967

Сын: Тиванюк Александр

Отец ребёнка: Тиванюк Арнольд

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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