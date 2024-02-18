Тиванюк Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1908
Дата смерти21.06.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1908
Отец: Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиванюк Иван
Рождение ребёнка
18.01.1937
Сын: Тиванюк Арнольд
Отец ребёнка: Тиванюк Иван
Рождение ребёнка
12.01.1939
Дочь: Шулипа (Тиванюк) Валентина
Отец ребёнка: Тиванюк Иван
Рождение ребёнка
08.10.1944
Дочь: Павленко (Тиванюк) Зоя
Отец ребёнка: Тиванюк Иван
Рождение ребёнка
21.04.1947
Сын: Тиванюк Леонид
Отец ребёнка: Тиванюк Иван
Рождение ребёнка
?.08.1953
Сын: Тиванюк Владимир
Отец ребёнка: Тиванюк Иван
Смерть
21.06.1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно