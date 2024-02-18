Тиванюк Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванюк Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1908

Дата смерти

21.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1908

Отец: Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиванюк Иван

Рождение ребёнка
18.01.1937

Сын: Тиванюк Арнольд

Отец ребёнка: Тиванюк Иван

Рождение ребёнка
12.01.1939

Дочь: Шулипа (Тиванюк) Валентина

Отец ребёнка: Тиванюк Иван

Рождение ребёнка
08.10.1944

Дочь: Павленко (Тиванюк) Зоя

Отец ребёнка: Тиванюк Иван

Рождение ребёнка
21.04.1947

Сын: Тиванюк Леонид

Отец ребёнка: Тиванюк Иван

Рождение ребёнка
?.08.1953

Сын: Тиванюк Владимир

Отец ребёнка: Тиванюк Иван

Смерть
21.06.1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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