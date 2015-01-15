Шулипа (Тиванюк) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулипа (Тиванюк) Валентина

Место рождения

Артемовск, Украина

Дата рождения

12.01.1939

Дата смерти

15.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1939

Отец: Тиванюк Иван

Мать: Тиванюк Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулипа Иван

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1962

Дочь: Лукаш (Шулипа) Марина

Отец ребёнка: Шулипа Иван

Рождение ребёнка
22.01.1967

Дочь: (Шулипа) Наталья

Отец ребёнка: Шулипа Иван

Смерть
15.01.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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