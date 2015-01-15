Шулипа (Тиванюк) Валентина
Место рожденияАртемовск, Украина
Дата рождения12.01.1939
Дата смерти15.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1939
Отец: Тиванюк Иван
Мать: Тиванюк Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулипа Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1962
Дочь: Лукаш (Шулипа) Марина
Отец ребёнка: Шулипа Иван
Рождение ребёнка
22.01.1967
Дочь: (Шулипа) Наталья
Отец ребёнка: Шулипа Иван
Смерть
15.01.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно