Лукаш (Шулипа) Марина
Место рожденияАртемовск, Украина
Дата рождения18.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1962
Отец: Шулипа Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукаш Сергей
Рождение ребёнка
02.07.1982
Сын: Лукаш Евгений
Отец ребёнка: Лукаш Сергей
Рождение ребёнка
06.04.1985
Сын: Лукаш Алексей
Отец ребёнка: Лукаш Сергей
Рождение ребёнка
15.09.1986
Дочь: Гадирова (Лукаш) Елена
Отец ребёнка: Лукаш Сергей
Рождение ребёнка
24.05.1988
Сын: Лукаш Максим
Отец ребёнка: Лукаш Сергей