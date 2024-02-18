Лукаш (Шулипа) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукаш (Шулипа) Марина

Место рождения

Артемовск, Украина

Дата рождения

18.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1962

Отец: Шулипа Иван

Мать: Шулипа (Тиванюк) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукаш Сергей

Рождение ребёнка
02.07.1982

Сын: Лукаш Евгений

Отец ребёнка: Лукаш Сергей

Рождение ребёнка
06.04.1985

Сын: Лукаш Алексей

Отец ребёнка: Лукаш Сергей

Рождение ребёнка
15.09.1986

Дочь: Гадирова (Лукаш) Елена

Отец ребёнка: Лукаш Сергей

Рождение ребёнка
24.05.1988

Сын: Лукаш Максим

Отец ребёнка: Лукаш Сергей

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