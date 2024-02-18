Лукаш Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукаш Евгений

Место рождения

Артемовск, Украина

Дата рождения

02.07.1982

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1982

Отец: Лукаш Сергей

Мать: Лукаш (Шулипа) Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукаш (Алфёрова) Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукаш Дмитрий

Мать ребёнка: (Кочубей) Вита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кочубей) Вита

Рождение ребёнка
18.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукаш (Алфёрова) Марина

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