Лукаш Евгений
Место рожденияАртемовск, Украина
Дата рождения02.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1982
Отец: Лукаш Сергей
Мать: Лукаш (Шулипа) Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукаш (Алфёрова) Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукаш Дмитрий
Мать ребёнка: (Кочубей) Вита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кочубей) Вита
Рождение ребёнка
18.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукаш (Алфёрова) Марина