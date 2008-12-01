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Павленко Георгий

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Место рождения

Артемовск, Украина

Дата рождения

03.07.1940

Дата смерти

01.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1940

Отец: Павленко Феоктист

Мать: Павленко (Кухрянская) Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко (Тиванюк) Зоя

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1967

Дочь: Луковкина (Павленко) Инна

Мать ребёнка: Павленко (Тиванюк) Зоя

Рождение ребёнка
02.12.1973

Дочь: Вавилова (Павленко) Ольга

Мать ребёнка: Павленко (Тиванюк) Зоя

Рождение ребёнка
18.01.1982

Сын: Павленко Денис

Мать ребёнка: Павленко (Тиванюк) Зоя

Смерть
01.12.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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