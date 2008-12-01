Павленко Георгий
Место рожденияАртемовск, Украина
Дата рождения03.07.1940
Дата смерти01.12.2008
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1940
Отец: Павленко Феоктист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павленко (Тиванюк) Зоя
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1967
Дочь: Луковкина (Павленко) Инна
Мать ребёнка: Павленко (Тиванюк) Зоя
Рождение ребёнка
02.12.1973
Дочь: Вавилова (Павленко) Ольга
Мать ребёнка: Павленко (Тиванюк) Зоя
Рождение ребёнка
18.01.1982
Сын: Павленко Денис
Мать ребёнка: Павленко (Тиванюк) Зоя
Смерть
01.12.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно