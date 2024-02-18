Павленко Феоктист
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павленко Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронько (Павленко) Галина
Мать ребёнка: Павленко (Кухрянская) Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Павленко Николай
Мать ребёнка: Павленко (Кухрянская) Федора
Рождение ребёнка
03.07.1940
Сын: Павленко Георгий
Мать ребёнка: Павленко (Кухрянская) Федора
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно