Павленко Феоктист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Феоктист

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павленко Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронько (Павленко) Галина

Мать ребёнка: Павленко (Кухрянская) Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко (Кухрянская) Федора

Рождение ребёнка
1935

Сын: Павленко Николай

Мать ребёнка: Павленко (Кухрянская) Федора

Рождение ребёнка
03.07.1940

Сын: Павленко Георгий

Мать ребёнка: Павленко (Кухрянская) Федора

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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