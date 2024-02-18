Павленко (Кухрянская) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавленко (Кухрянская) Федора

Павленко (Кухрянская) Федора

Место рождения

д. Боровичи, Харьковская обл. Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухрянский Калистрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронько (Павленко) Галина

Отец ребёнка: Павленко Феоктист

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Феоктист

Рождение ребёнка
1935

Сын: Павленко Николай

Отец ребёнка: Павленко Феоктист

Рождение ребёнка
03.07.1940

Сын: Павленко Георгий

Отец ребёнка: Павленко Феоктист

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.