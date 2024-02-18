Павленко (Кухрянская) Федора
Место рожденияд. Боровичи, Харьковская обл. Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кухрянский Калистрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронько (Павленко) Галина
Отец ребёнка: Павленко Феоктист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павленко Феоктист
Рождение ребёнка
1935
Сын: Павленко Николай
Отец ребёнка: Павленко Феоктист
Рождение ребёнка
03.07.1940
Сын: Павленко Георгий
Отец ребёнка: Павленко Феоктист
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно