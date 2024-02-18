Вавилова (Павленко) Ольга
Место рожденияАртемовск, Украина
Дата рождения02.12.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1973
Отец: Павленко Георгий
Мать: Павленко (Тиванюк) Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вавилов Евгений
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1995
Дочь: Филиппова (Вавилова) Александра
Отец ребёнка: Вавилов Евгений
Рождение ребёнка
19.10.2002
Сын: Вавилов Максим
Отец ребёнка: Вавилов Евгений