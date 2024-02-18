Вавилова (Павленко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Павленко) Ольга

Место рождения

Артемовск, Украина

Дата рождения

02.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1973

Отец: Павленко Георгий

Мать: Павленко (Тиванюк) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Евгений

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1995

Дочь: Филиппова (Вавилова) Александра

Отец ребёнка: Вавилов Евгений

Рождение ребёнка
19.10.2002

Сын: Вавилов Максим

Отец ребёнка: Вавилов Евгений

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