Филиппова (Вавилова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Вавилова) Александра

Место рождения

Северск, Украина

Дата рождения

01.06.1995

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1973 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1995

Отец: Вавилов Евгений

Мать: Вавилова (Павленко) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Елисей

Работа или профессия
Неизвестно
Тренер по плаванию | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Елисей

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