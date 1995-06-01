Филиппова (Вавилова) Александра
Место рожденияСеверск, Украина
Дата рождения01.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1995
Отец: Вавилов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Елисей
Работа или профессия
Неизвестно
Тренер по плаванию | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Елисей