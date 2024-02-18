Вавилов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилов Евгений

Вавилов Евгений

avatar

Место рождения

Норильск, Россия

Дата рождения

28.10.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова (Павленко) Ольга

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1995

Дочь: Филиппова (Вавилова) Александра

Мать ребёнка: Вавилова (Павленко) Ольга

Рождение ребёнка
19.10.2002

Сын: Вавилов Максим

Мать ребёнка: Вавилова (Павленко) Ольга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.