Вавилов Евгений
Место рожденияНорильск, Россия
Дата рождения28.10.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1995
Дочь: Филиппова (Вавилова) Александра
Мать ребёнка: Вавилова (Павленко) Ольга
Рождение ребёнка
19.10.2002
Сын: Вавилов Максим
Мать ребёнка: Вавилова (Павленко) Ольга