Холина (Луковкина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холина (Луковкина) Ольга

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Место рождения

Жирновск, Россия

Дата рождения

10.02.1972

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1947 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1972

Отец: Луковкин Валентин

Мать: Луковкина (Третьякова) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холин Андрей

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холин Андрей

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