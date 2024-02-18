Васильев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Виктор

Место рождения

Саратов, Россия

Дата рождения

1924

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Васильев Иван

Мать: не указана

| Призывался на войну из Саратова | Кадровый военный - танкист | | Служил в в/ч расположенной в селе Бабстово Хабаровского края | | В первой половине 1947 года был переведен предположительно в гор... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1947

Дочь: Луковкина (Третьякова) Зоя

Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

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