Васильев Виктор
Место рожденияСаратов, Россия
Дата рождения1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Васильев Иван
Мать: не указана
| Призывался на войну из Саратова | Кадровый военный - танкист | | Служил в в/ч расположенной в селе Бабстово Хабаровского края | | В первой половине 1947 года был переведен предположительно в гор... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1947
Дочь: Луковкина (Третьякова) Зоя
Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея