Васильев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Васильев Виктор
Мать ребёнка: не указана
| Призывался на войну из Саратова | Кадровый военный - танкист | | Служил в в/ч расположенной в селе Бабстово Хабаровского края | | В первой половине 1947 года был переведен предположительно в гор... Показать все