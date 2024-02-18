Васильев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Васильев Виктор

Мать ребёнка: не указана

| Призывался на войну из Саратова | Кадровый военный - танкист | | Служил в в/ч расположенной в селе Бабстово Хабаровского края | | В первой половине 1947 года был переведен предположительно в гор... Показать все

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