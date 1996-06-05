Третьяков Василий
Место рожденияс.Меловатка, Жирновский р-он, Волгоградская облать, Россия
Дата рождения14.01.1915
Дата смерти05.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915
Отец: Тоболов Елисей
Мать: Тоболова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1940
Сын: Третьяков Виктор
Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея
Рождение ребёнка
29.09.1941
Сын: Третьяков Юрий
Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея
Рождение ребёнка
04.02.1946
Дочь: Петрова (Третьякова) Тамара
Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея
Рождение ребёнка
07.02.1951
Дочь: Шувалова (Третьякова) Татьяна
Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея
Рождение ребёнка
05.07.1953
Дочь: Шипиткина (Третьякова) Валентина
Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея
Военная награда
06.05.1987
Орден Отечественной войны II степени №1936626 № наградного документа: 55 дата наградного документа: 06.05.1987 № записи: 1521051833 | орден находится у Шувалова Дениса
Смерть
05.06.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно