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Третьяков Василий

Место рождения

с.Меловатка, Жирновский р-он, Волгоградская облать, Россия

Дата рождения

14.01.1915

Дата смерти

05.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915

Отец: Тоболов Елисей

Мать: Тоболова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1940

Сын: Третьяков Виктор

Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Рождение ребёнка
29.09.1941

Сын: Третьяков Юрий

Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Рождение ребёнка
04.02.1946

Дочь: Петрова (Третьякова) Тамара

Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Рождение ребёнка
07.02.1951

Дочь: Шувалова (Третьякова) Татьяна

Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Рождение ребёнка
05.07.1953

Дочь: Шипиткина (Третьякова) Валентина

Мать ребёнка: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Военная награда
06.05.1987
Орден Отечественной войны II степени №1936626 № наградного документа: 55 дата наградного документа: 06.05.1987 № записи: 1521051833 | орден находится у Шувалова Дениса
Смерть
05.06.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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