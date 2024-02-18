Петрова (Третьякова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Третьякова) Тамара

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Место рождения

с.Бабстово, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

04.02.1946

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1946

Отец: Третьяков Василий

Мать: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Развод
Неизвестно

Муж: Горбунов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деркач (Горбунова) Маргарита

Отец ребёнка: Горбунов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Виктор

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1965

Сын: Горбунов Олег

Отец ребёнка: Горбунов Виктор

Рождение ребёнка
18.04.1985

Дочь: Лапусева (Петрова) Кристина

Отец ребёнка: Петров Евгений

Бракосочетание
02.?.1991

Муж: Петров Евгений

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