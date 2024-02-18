Петрова (Третьякова) Тамара
Место рожденияс.Бабстово, Хабаровский край, Россия
Дата рождения04.02.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1946
Отец: Третьяков Василий
Развод
Неизвестно
Муж: Горбунов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деркач (Горбунова) Маргарита
Отец ребёнка: Горбунов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Виктор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1965
Сын: Горбунов Олег
Отец ребёнка: Горбунов Виктор
Рождение ребёнка
18.04.1985
Дочь: Лапусева (Петрова) Кристина
Отец ребёнка: Петров Евгений
Бракосочетание
02.?.1991
Муж: Петров Евгений