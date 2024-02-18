Горбунов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деркач (Горбунова) Маргарита
Мать ребёнка: Петрова (Третьякова) Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1965
Сын: Горбунов Олег
Мать ребёнка: Петрова (Третьякова) Тамара
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно