Горбунов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Петрова (Третьякова) Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деркач (Горбунова) Маргарита

Мать ребёнка: Петрова (Третьякова) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Третьякова) Тамара

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1965

Сын: Горбунов Олег

Мать ребёнка: Петрова (Третьякова) Тамара

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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