Лапусева (Петрова) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапусева (Петрова) Кристина

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Место рождения

Усинск, Россия

Дата рождения

18.04.1985

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1946 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1985

Отец: Петров Евгений

Мать: Петрова (Третьякова) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапусев Евгений

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапусев Евгений

Рождение ребёнка
08.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапусев Евгений

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