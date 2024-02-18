Лапусева (Петрова) Кристина
Место рожденияУсинск, Россия
Дата рождения18.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1985
Отец: Петров Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапусев Евгений
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапусев Евгений
Рождение ребёнка
08.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапусев Евгений