Лапусев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапусев Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапусева (Петрова) Кристина

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапусева (Петрова) Кристина

Рождение ребёнка
08.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапусева (Петрова) Кристина

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