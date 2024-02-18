Шипиткина (Третьякова) Валентина
Место рожденияс.Бабстово, Хабаровский край, Россия
Дата рождения05.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1953
Отец: Третьяков Василий
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1971
Муж: Шипиткин Валерий
Рождение ребёнка
03.07.1973
Дочь: (Шипиткина) Наталья
Отец ребёнка: Шипиткин Валерий
Рождение ребёнка
06.06.1976
Дочь: (Шипиткина) Инна
Отец ребёнка: Шипиткин Валерий