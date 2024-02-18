Шипиткина (Третьякова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипиткина (Третьякова) Валентина

Место рождения

с.Бабстово, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

05.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1953

Отец: Третьяков Василий

Мать: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1971

Муж: Шипиткин Валерий

Рождение ребёнка
03.07.1973

Дочь: (Шипиткина) Наталья

Отец ребёнка: Шипиткин Валерий

Рождение ребёнка
06.06.1976

Дочь: (Шипиткина) Инна

Отец ребёнка: Шипиткин Валерий

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