Шипиткин Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1947
Отец: Шипиткин Иван
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Бракосочетание
1971
Рождение ребёнка
03.07.1973
Дочь: (Шипиткина) Наталья
Мать ребёнка: Шипиткина (Третьякова) Валентина
Рождение ребёнка
06.06.1976
Дочь: (Шипиткина) Инна
Мать ребёнка: Шипиткина (Третьякова) Валентина