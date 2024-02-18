Шипиткин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипиткин Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1947

Отец: Шипиткин Иван

Мать: Шипиткина (Фунтова) Галина

Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Бракосочетание
1971

Жена: Шипиткина (Третьякова) Валентина

Рождение ребёнка
03.07.1973

Дочь: (Шипиткина) Наталья

Мать ребёнка: Шипиткина (Третьякова) Валентина

Рождение ребёнка
06.06.1976

Дочь: (Шипиткина) Инна

Мать ребёнка: Шипиткина (Третьякова) Валентина

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