Шипиткин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипиткин Иван

Место рождения

Ново-Бахметьевка

Дата рождения

Между 1914 и 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1914 и 1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипиткин Вячеслав

Мать ребёнка: Шипиткина (Фунтова) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шипиткина) Людмила

Мать ребёнка: Шипиткина (Фунтова) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипиткина (Фунтова) Галина

Рождение ребёнка
20.08.1947

Сын: Шипиткин Валерий

Мать ребёнка: Шипиткина (Фунтова) Галина

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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