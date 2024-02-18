Шипиткин Иван
Место рожденияНово-Бахметьевка
Дата рожденияМежду 1914 и 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1914 и 1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипиткин Вячеслав
Мать ребёнка: Шипиткина (Фунтова) Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шипиткина) Людмила
Мать ребёнка: Шипиткина (Фунтова) Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1947
Сын: Шипиткин Валерий
Мать ребёнка: Шипиткина (Фунтова) Галина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно