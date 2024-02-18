Шипиткина (Фунтова) Галина
Место рожденияНово-Бахметьевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипиткин Вячеслав
Отец ребёнка: Шипиткин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шипиткина) Людмила
Отец ребёнка: Шипиткин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипиткин Иван
Рождение ребёнка
20.08.1947
Сын: Шипиткин Валерий
Отец ребёнка: Шипиткин Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно