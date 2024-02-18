Шипиткина (Фунтова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипиткина (Фунтова) Галина

Шипиткина (Фунтова) Галина

Место рождения

Ново-Бахметьевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1914 и 1916 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипиткин Вячеслав

Отец ребёнка: Шипиткин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шипиткина) Людмила

Отец ребёнка: Шипиткин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипиткин Иван

Рождение ребёнка
20.08.1947

Сын: Шипиткин Валерий

Отец ребёнка: Шипиткин Иван

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.