Тоболова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1892
Дата смерти11.10.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1892
Отец: Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тоболов Елисей
Рождение ребёнка
14.01.1915
Сын: Третьяков Василий
Отец ребёнка: Тоболов Елисей
Бракосочетание
После 1917
Муж: Третьяков Егор
Рождение ребёнка
17.02.1922
Дочь: Бахтина (Третьякова) Матрёна
Отец ребёнка: Третьяков Егор
Смерть
11.10.1978
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно