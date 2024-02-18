Тоболова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоболова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1892

Дата смерти

11.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1892

Отец: Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тоболов Елисей

Рождение ребёнка
14.01.1915

Сын: Третьяков Василий

Отец ребёнка: Тоболов Елисей

Бракосочетание
После 1917

Муж: Третьяков Егор

Рождение ребёнка
17.02.1922

Дочь: Бахтина (Третьякова) Матрёна

Отец ребёнка: Третьяков Егор

Смерть
11.10.1978
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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