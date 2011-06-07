Бахтина (Третьякова) Матрёна
Место рожденияс.Ново-Бахметьевка, Жирновский район, Волгоградская область, Россия
Дата рождения17.02.1922
Дата смерти07.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1922
Отец: Третьяков Егор
Мать: Тоболова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Пыхтина (Третьякова) Алевтина
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Между 1951 и 1952
Муж: Бахтин Павел
Рождение ребёнка
1953
Сын: Бахтин Анатолий
Отец ребёнка: Бахтин Павел
Рождение ребёнка
После 1953
Дочь: (Бахтина) Тамара
Отец ребёнка: Бахтин Павел
Смерть
07.06.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно