Бахтина (Третьякова) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахтина (Третьякова) Матрёна

Бахтина (Третьякова) Матрёна

Место рождения

с.Ново-Бахметьевка, Жирновский район, Волгоградская область, Россия

Дата рождения

17.02.1922

Дата смерти

07.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1922

Отец: Третьяков Егор

Мать: Тоболова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Пыхтина (Третьякова) Алевтина

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Между 1951 и 1952

Муж: Бахтин Павел

Рождение ребёнка
1953

Сын: Бахтин Анатолий

Отец ребёнка: Бахтин Павел

Рождение ребёнка
После 1953

Дочь: (Бахтина) Тамара

Отец ребёнка: Бахтин Павел

Смерть
07.06.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.