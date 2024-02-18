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Третьяков Виктор

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Место рождения

с.Бабстово, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

28.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1940

Отец: Третьяков Василий

Мать: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.?.1958

Жена: Третьякова Анна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Третьяков Анатолий

Мать ребёнка: Третьякова Анна

Развод
1963

Жена: Третьякова Анна

| развелись сразу после возвращения из армии
Бракосочетание
1965 ст.

Жена: Третьякова (Плотникова) Римма

Рождение ребёнка
04.09.1966

Дочь: (Третьякова) Марина

Мать ребёнка: Третьякова (Плотникова) Римма

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