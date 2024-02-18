Третьяков Виктор
Место рожденияс.Бабстово, Хабаровский край, Россия
Дата рождения28.06.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1940
Отец: Третьяков Василий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.?.1958
Жена: Третьякова Анна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Третьяков Анатолий
Мать ребёнка: Третьякова Анна
Развод
1963
Жена: Третьякова Анна
| развелись сразу после возвращения из армии
Бракосочетание
1965 ст.
Рождение ребёнка
04.09.1966
Дочь: (Третьякова) Марина
Мать ребёнка: Третьякова (Плотникова) Римма