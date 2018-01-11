Шувалова (Третьякова) Татьяна
Место рожденияс.Бабстово, Хабаровский край, Россия
Дата рождения07.02.1951
Дата смерти11.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1951
Отец: Третьяков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шувалов Николай
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1978
Сын: Шувалов Денис
Отец ребёнка: Шувалов Николай
Смерть
11.01.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно