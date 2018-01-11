Шувалова (Третьякова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Третьякова) Татьяна

Место рождения

с.Бабстово, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

07.02.1951

Дата смерти

11.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1951

Отец: Третьяков Василий

Мать: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Николай

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1978

Сын: Шувалов Денис

Отец ребёнка: Шувалов Николай

Смерть
11.01.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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