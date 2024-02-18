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Шувалов Денис

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Место рождения

Усинск, Россия

Дата рождения

02.01.1978

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1978

Отец: Шувалов Николай

Мать: Шувалова (Третьякова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувалова (Демченко) Ирина

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 1985 и 1993
СШ №3
Рождение ребёнка
18.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шувалова (Демченко) Ирина

Рождение ребёнка
18.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шувалова (Демченко) Ирина

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