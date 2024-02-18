Шувалова (Демченко) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шувалов Денис
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 1990 и 2001
СШ №3
Рождение ребёнка
18.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шувалов Денис
Рождение ребёнка
18.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шувалов Денис