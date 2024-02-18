Шувалова (Демченко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Демченко) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Денис

Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 1990 и 2001
СШ №3
Рождение ребёнка
18.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувалов Денис

Рождение ребёнка
18.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувалов Денис

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