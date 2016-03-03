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Третьяков Юрий

Место рождения

с.Бабстово, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

29.09.1941

Дата смерти

03.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1941

Отец: Третьяков Василий

Мать: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Любовь

Развод
Неизвестно

Жена: Третьякова Лиля

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1965

Жена: Третьякова (Дикова) Роза

Развод
1967

Жена: Третьякова (Дикова) Роза

Бракосочетание
1969

Жена: Третьякова Лиля

Рождение ребёнка
?.12.1971

Дочь: (Третьякова) Ольга

Мать ребёнка: Третьякова Лиля

Рождение ребёнка
01.04.1983

Дочь: (Третьякова) Юлианна

Мать ребёнка: Третьякова Любовь

Смерть
03.03.2016
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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