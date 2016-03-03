Третьяков Юрий
Место рожденияс.Бабстово, Хабаровский край, Россия
Дата рождения29.09.1941
Дата смерти03.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1941
Отец: Третьяков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Третьякова Любовь
Развод
Неизвестно
Жена: Третьякова Лиля
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1965
Жена: Третьякова (Дикова) Роза
Бракосочетание
1969
Жена: Третьякова Лиля
Рождение ребёнка
?.12.1971
Дочь: (Третьякова) Ольга
Мать ребёнка: Третьякова Лиля
Рождение ребёнка
01.04.1983
Дочь: (Третьякова) Юлианна
Мать ребёнка: Третьякова Любовь
Смерть
03.03.2016
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно