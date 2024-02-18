Коцубняк Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо ?.09.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коцубняк Андрей
Рождение ребёнка
До 1919
Дочь: Дьяченко, Радькова (Коцубняк) Прасковья
Отец ребёнка: Коцубняк Андрей
Рождение ребёнка
19.08.1919
Дочь: Третьякова (Коцубняк) Пелагея
Отец ребёнка: Коцубняк Андрей
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Коваленко (Коцубняк) Ольга
Отец ребёнка: Коцубняк Андрей
Рождение ребёнка
1922
Сын: Коцубняк Пётр
Отец ребёнка: Коцубняк Андрей
Смерть
Около ?.09.1944
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно