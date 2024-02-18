Коцубняк Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцубняк Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около ?.09.1944

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коцубняк Андрей

Рождение ребёнка
До 1919

Дочь: Дьяченко, Радькова (Коцубняк) Прасковья

Отец ребёнка: Коцубняк Андрей

Рождение ребёнка
19.08.1919

Дочь: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Отец ребёнка: Коцубняк Андрей

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Коваленко (Коцубняк) Ольга

Отец ребёнка: Коцубняк Андрей

Рождение ребёнка
1922

Сын: Коцубняк Пётр

Отец ребёнка: Коцубняк Андрей

Смерть
Около ?.09.1944
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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