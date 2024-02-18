Дьяченко, Радькова (Коцубняк) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1919
Отец: Коцубняк Андрей
Мать: Коцубняк Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Радьков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дьяченко Иван
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Дьяченко) Вера
Отец ребёнка: Дьяченко Иван
Рождение ребёнка
1943
Дочь: (Дьяченко) Таисия
Отец ребёнка: Дьяченко Иван
Рождение ребёнка
1945
Сын: Радьков Анатолий
Отец ребёнка: Радьков Александр