Дьяченко, Радькова (Коцубняк) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко, Радькова (Коцубняк) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1919

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1919

Отец: Коцубняк Андрей

Мать: Коцубняк Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радьков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Иван

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Дьяченко) Вера

Отец ребёнка: Дьяченко Иван

Рождение ребёнка
1943

Дочь: (Дьяченко) Таисия

Отец ребёнка: Дьяченко Иван

Рождение ребёнка
1945

Сын: Радьков Анатолий

Отец ребёнка: Радьков Александр

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