Коцубняк Андрей
Место рожденияс.Татьяновка, Лемешинский район, Сталинградской обл
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Коцубняк Василий
Мать: Коцубняк ?
Отказ в раскулачивании
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коцубняк Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коцубняк Наталья
Рождение ребёнка
До 1919
Дочь: Дьяченко, Радькова (Коцубняк) Прасковья
Мать ребёнка: Коцубняк Наталья
Рождение ребёнка
19.08.1919
Дочь: Третьякова (Коцубняк) Пелагея
Мать ребёнка: Коцубняк Наталья
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Коваленко (Коцубняк) Ольга
Мать ребёнка: Коцубняк Наталья
Рождение ребёнка
1922
Сын: Коцубняк Пётр
Мать ребёнка: Коцубняк Наталья
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно