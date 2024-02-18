Коцубняк Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцубняк Андрей

Место рождения

с.Татьяновка, Лемешинский район, Сталинградской обл

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Коцубняк Василий

Мать: Коцубняк ?

Отказ в раскулачивании
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коцубняк Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коцубняк Наталья

Рождение ребёнка
До 1919

Дочь: Дьяченко, Радькова (Коцубняк) Прасковья

Мать ребёнка: Коцубняк Наталья

Рождение ребёнка
19.08.1919

Дочь: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Мать ребёнка: Коцубняк Наталья

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Коваленко (Коцубняк) Ольга

Мать ребёнка: Коцубняк Наталья

Рождение ребёнка
1922

Сын: Коцубняк Пётр

Мать ребёнка: Коцубняк Наталья

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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