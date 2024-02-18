Коцубняк ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцубняк ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурьян (Коцубняк) Феодосия

Отец ребёнка: Коцубняк Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коцубняк Василий

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Коцубняк Андрей

Отец ребёнка: Коцубняк Василий

Отказ в раскулачивании
Рождение ребёнка
1905

Сын: Коцубняк Фёдор

Отец ребёнка: Коцубняк Василий

Рождение ребёнка
1912

Сын: Коцубняк Иван

Отец ребёнка: Коцубняк Василий

Рождение ребёнка
1916

Сын: Коцубняк Михаил

Отец ребёнка: Коцубняк Василий

Смерть
Неизвестно

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