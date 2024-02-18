Коцубняк ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурьян (Коцубняк) Феодосия
Отец ребёнка: Коцубняк Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коцубняк Василий
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Коцубняк Андрей
Отец ребёнка: Коцубняк Василий
Отказ в раскулачивании
Рождение ребёнка
1905
Сын: Коцубняк Фёдор
Отец ребёнка: Коцубняк Василий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Коцубняк Иван
Отец ребёнка: Коцубняк Василий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Коцубняк Михаил
Отец ребёнка: Коцубняк Василий
Смерть
Неизвестно