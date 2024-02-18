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Коцубняк Василий

Место рождения

с.Татьяновка, Лемешинский район, Сталинградской обл

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Коцубняк Самойла

Мать: не указана

Раскулачивание
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурьян (Коцубняк) Феодосия

Мать ребёнка: Коцубняк ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коцубняк ?

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Коцубняк Андрей

Мать ребёнка: Коцубняк ?

Отказ в раскулачивании
Рождение ребёнка
1905

Сын: Коцубняк Фёдор

Мать ребёнка: Коцубняк ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Коцубняк Иван

Мать ребёнка: Коцубняк ?

Рождение ребёнка
1916

Сын: Коцубняк Михаил

Мать ребёнка: Коцубняк ?

Смерть
Неизвестно

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