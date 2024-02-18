Коцубняк Василий
Место рожденияс.Татьяновка, Лемешинский район, Сталинградской обл
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Коцубняк Самойла
Мать: не указана
Раскулачивание
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурьян (Коцубняк) Феодосия
Мать ребёнка: Коцубняк ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коцубняк ?
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Коцубняк Андрей
Мать ребёнка: Коцубняк ?
Отказ в раскулачивании
Рождение ребёнка
1905
Сын: Коцубняк Фёдор
Мать ребёнка: Коцубняк ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Коцубняк Иван
Мать ребёнка: Коцубняк ?
Рождение ребёнка
1916
Сын: Коцубняк Михаил
Мать ребёнка: Коцубняк ?
Смерть
Неизвестно