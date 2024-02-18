Коцубняк Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцубняк Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Коцубняк Василий

Мать: Коцубняк ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коцубняк) Мария

Мать ребёнка: Коцубняк Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коцубняк Антонина

Упоминание
Неизвестно
ЦАМО | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37254997/
Рождение ребёнка
1944

Сын: Коцубняк Владислав

Мать ребёнка: Коцубняк Антонина

Рождение ребёнка
Между 1948 и 1949

Сын: Коцубняк Александра

Мать ребёнка: Коцубняк Антонина

Рождение ребёнка
Между 1952 и 1953

Дочь: (Коцубняк) Татьяна

Мать ребёнка: Коцубняк Антонина

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