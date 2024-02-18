Коцубняк Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Коцубняк Василий
Мать: Коцубняк ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коцубняк) Мария
Мать ребёнка: Коцубняк Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коцубняк Антонина
Упоминание
Неизвестно
ЦАМО | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37254997/
Рождение ребёнка
1944
Сын: Коцубняк Владислав
Мать ребёнка: Коцубняк Антонина
Рождение ребёнка
Между 1948 и 1949
Сын: Коцубняк Александра
Мать ребёнка: Коцубняк Антонина
Рождение ребёнка
Между 1952 и 1953
Дочь: (Коцубняк) Татьяна
Мать ребёнка: Коцубняк Антонина