Коцубняк Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коцубняк) Мария
Отец ребёнка: Коцубняк Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коцубняк Иван
Рождение ребёнка
1944
Сын: Коцубняк Владислав
Отец ребёнка: Коцубняк Иван
Рождение ребёнка
Между 1948 и 1949
Сын: Коцубняк Александра
Отец ребёнка: Коцубняк Иван
Рождение ребёнка
Между 1952 и 1953
Дочь: (Коцубняк) Татьяна
Отец ребёнка: Коцубняк Иван