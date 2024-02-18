Коцубняк Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцубняк Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коцубняк) Мария

Отец ребёнка: Коцубняк Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коцубняк Иван

Рождение ребёнка
1944

Сын: Коцубняк Владислав

Отец ребёнка: Коцубняк Иван

Рождение ребёнка
Между 1948 и 1949

Сын: Коцубняк Александра

Отец ребёнка: Коцубняк Иван

Рождение ребёнка
Между 1952 и 1953

Дочь: (Коцубняк) Татьяна

Отец ребёнка: Коцубняк Иван

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