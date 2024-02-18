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Коцубняк Пётр

Место рождения

с.Татьяновка, Лемешинский район, Сталинградской обл

Дата рождения

1922

Дата смерти

26.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Коцубняк Андрей

Мать: Коцубняк Наталья

Упоминание
Неизвестно
ЦАМО | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74511601/ | Приказ главного управления кадров Советской Армии от 24 октября 1952 г. №01360 г.Москва Нижепоименованный офицерский состав, ... Показать все
Смерть
26.07.1944
Причина смерти: Убит(-а) в бою | Приказ об исключении из списков Советской Армии

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