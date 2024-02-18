Коцубняк Пётр
Место рожденияс.Татьяновка, Лемешинский район, Сталинградской обл
Дата рождения1922
Дата смерти26.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Коцубняк Андрей
Мать: Коцубняк Наталья
Упоминание
Неизвестно
ЦАМО | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74511601/ | Приказ главного управления кадров Советской Армии от 24 октября 1952 г. №01360 г.Москва Нижепоименованный офицерский состав, ... Показать все
Смерть
26.07.1944
Причина смерти: Убит(-а) в бою | Приказ об исключении из списков Советской Армии