Коваленко (Коцубняк) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Коцубняк Андрей
Мать: Коцубняк Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваленко Николай
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Коваленко) Валентина
Отец ребёнка: Коваленко Николай
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Коваленко) Людмила
Отец ребёнка: Коваленко Николай
Смерть
Неизвестно