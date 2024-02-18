Коваленко (Коцубняк) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Коцубняк) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Коцубняк Андрей

Мать: Коцубняк Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Николай

Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Коваленко) Валентина

Отец ребёнка: Коваленко Николай

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Коваленко) Людмила

Отец ребёнка: Коваленко Николай

Смерть
Неизвестно

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