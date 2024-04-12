Удод Косьма Стефанович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти01.10.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1846
Отец: Удод Стефан Родионович
Мать: Удод Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.05.1866
Дочь: Евфросиния Косьмина
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866г. лист № 68,зап.№ 20,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0447.
Рождение ребёнка
07.06.1866
Дочь: Акилина Косьмина
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
ГАЗО м/к 1866г.зап.№ 27, Ф 5593-2-1056
Рождение ребёнка
12.12.1874
Дочь: Улита Косьмина
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1874г. лист № 69,зап.№ 41, ГАЗО.Ф - Р5593-2-1053 кадр № 0606.
Рождение ребёнка
25.05.1876
Сын: Удод /состоящий На В/с/ Иоанн Косьмин
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1876 лист № 78,зап.№ 36,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0703
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Удод Михаил Косьмин
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Акилина Косьмина
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
02.07.1880
Сын: Удод Трофим Косьмин
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1880г. лист № 82,зап.№ 53,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1-83 кадр № 400082.
Рождение ребёнка
03.02.1883
Сын: Удод Семион Косьмин
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1883г.лист № 3,зап.№ 10,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1058
Рождение ребёнка
23.03.1885
Сын: Удод Гавриил Косьмин
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1885г.лист № 7,зап.№ 22,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1059 кадр № 400255
Рождение ребёнка
16.03.1889
Дочь: Дария Косьмина
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Григорьевна
Смерть
01.10.1902