Удод /состоящий на в/с/ Иоанн Косьмин
Место рождения
Дата рождения25.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.05.1876
Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1876г. лист № 78,зап.№ 36,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0703. | Godparents:Крестьяне-собственники с.Вербового : Филимон Стефанович и его жена Агафья Яковлевна Дедь... Показать все
Рождение
25.05.1876
Отец: Удод Косьма Стефанович
Мать: Агафья Григорьевна
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1876 лист № 78,зап.№ 36,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0703
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Удод Екатерина Сидоровна
Бракосочетание
До 1898
Жена: Удод Екатерина Сидоровна
Рождение ребёнка
14.05.1903
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Удод Екатерина Сидоровна
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1903г.,ГАЗО,Ф _ Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
14.05.1903
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Удод Екатерина Сидоровна
Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1903г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Смерть
Неизвестно