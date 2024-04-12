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Удод /состоящий на в/с/ Иоанн Косьмин

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

25.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.05.1876
Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1876г. лист № 78,зап.№ 36,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0703. | Godparents:Крестьяне-собственники с.Вербового : Филимон Стефанович и его жена Агафья Яковлевна Дедь... Показать все
Рождение
25.05.1876

Отец: Удод Косьма Стефанович

Мать: Агафья Григорьевна

Рождественская церковь с.Вербового м/к 1876 лист № 78,зап.№ 36,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0703
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Удод Екатерина Сидоровна

Бракосочетание
До 1898

Жена: Удод Екатерина Сидоровна

Рождение ребёнка
14.05.1903

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Удод Екатерина Сидоровна

Рождественская церковь с.Вербового м/к 1903г.,ГАЗО,Ф _ Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
14.05.1903

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Удод Екатерина Сидоровна

Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1903г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Смерть
Неизвестно
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