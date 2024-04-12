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Удод Екатерина Сидоровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Удод /состоящий На В/с/ Иоанн Косьмин

Бракосочетание
До 1898

Муж: Удод /состоящий На В/с/ Иоанн Косьмин

Рождение ребёнка
14.05.1903

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Удод /состоящий На В/с/ Иоанн Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового м/к 1903г.,ГАЗО,Ф _ Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
14.05.1903

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Удод /состоящий На В/с/ Иоанн Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1903г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Смерть
Неизвестно
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