Удод Екатерина Сидоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Удод /состоящий На В/с/ Иоанн Косьмин
Бракосочетание
До 1898
Рождение ребёнка
14.05.1903
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Удод /состоящий На В/с/ Иоанн Косьмин
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1903г.,ГАЗО,Ф _ Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
14.05.1903
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Удод /состоящий На В/с/ Иоанн Косьмин
Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1903г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Смерть
Неизвестно