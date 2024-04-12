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(Удод) Пелагея Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

14.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1903

Отец: Удод /состоящий На В/с/ Иоанн Косьмин

Мать: Удод Екатерина Сидоровна

Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1903г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Крещение
14.05.1903
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1903г., ГАЗО,Ф - Р5593-2-1068 | Godparents:Вербовские крестьяне: Емельян Михеевич Куленко и девица София Симеоновна Полешко.
Смерть
Неизвестно
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