(Удод) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1903
Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1903г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Крещение
14.05.1903
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1903г., ГАЗО,Ф - Р5593-2-1068 | Godparents:Вербовские крестьяне: Емельян Михеевич Куленко и девица София Симеоновна Полешко.
Смерть
Неизвестно