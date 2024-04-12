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Удод Семион Косьмин

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

03.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.02.1883
Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1883г.лист № 3,зап.№ 10,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1058 | Godparents:Крестьяне-собственники с.Вербового : Яцук Тимофей Авраамович и жена Дарья Николаевна Ярошева
Рождение
03.02.1883

Отец: Удод Косьма Стефанович

Мать: Агафья Григорьевна

Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1883г.лист № 3,зап.№ 10,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1058
Рождение ребёнка
07.05.1889

Сын: Удод Николай Симеонов

Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
17.09.1891

Сын: Удод Феодор Симеонов

Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
07.01.1893

Дочь: Доминикия Симеонова

Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
20.07.1897

Сын: Удод Илия Симеонов

Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
15.11.1900

Дочь: Феодора Семеоновна

Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна

Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО,Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
09.02.1905

Жена: Удод Евдокия Федоровна

Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1905г. ГАЗО , Ф - Р559-3-778
Рождение ребёнка
02.03.1907

Дочь: Евдокия Симеоновна

Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна

Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1907г., ГАЗО . Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
11.07.1909

Сын: Удод Павел Симеонович

Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна

Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1909г. ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Смерть
Неизвестно
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